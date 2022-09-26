Касаткиной присвоили звание заслуженного мастера спорта

Также звания заслуженного мастера спорта удостоились серебряный призёр чемпионата мира 2019 года по лыжным гонкам Глеб Ретивых , серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по спортивной гимнастике Елена Ерёмина , чемпионка Европы 2021 года, каратистка Анна Чернышева и теннисистка Екатерина Александрова .

25-летняя Касаткина в текущем сезоне показала лучший результат на турнирах «Большого шлема» в своей карьере. Дарья дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2022, где проиграла будущей чемпионке, Иге Свёнтек из Польши. Также по ходу сезона россиянка завоевала титулы на турнирах в Сан-Хосе (США) и Гранби (Канада). В данный момент она занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA.