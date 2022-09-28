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1 час назад

Экс-теннисист Кафельников раскритиковал депутата Терюшкова за слова о Касаткиной

Газета.Ruиещё 6

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал заявление депутата Государственной думы Романа Терюшкова.

«Эту фамилию я даже произносить не буду»: Кафельников о депутате Терюшкове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее депутат заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.

«Больше с бредом этого персонажа мне не звоните! Эту фамилию я даже произносить не буду, потому что это неуважение к себе в первую очередь», — приводит слова экс-теннисиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее 25-летняя россиянка выпала из топ-10 в обновленном мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка опустилась в списке с девятого на 11-е место.

Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге.

Этим летом Касаткина совершила каминг-аут. После своего признания девушка опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко.

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