«Эту фамилию я даже произносить не буду»: Кафельников о депутате Терюшкове

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал заявление депутата Государственной думы Романа Терюшкова.
Ранее депутат заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.
«Больше с бредом этого персонажа мне не звоните! Эту фамилию я даже произносить не буду, потому что это неуважение к себе в первую очередь», — приводит слова экс-теннисиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее 25-летняя россиянка выпала из топ-10 в обновленном мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка опустилась в списке с девятого на 11-е место.
Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге.
Этим летом Касаткина совершила каминг-аут. После своего признания девушка опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко.