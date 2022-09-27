Билл Гейтс обратился к Роджеру Федереру

Американский предприниматель и общественный деятель миллиардер Билл Гейтс обратился к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру. Он поздравил его с феноменальной карьерой. 41-летний Федерер ушёл из спорта на минувшей неделе, выступив за сборную Европы на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия).

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«Поздравляю с феноменальной карьерой, Роджер», — написал Билл Гейтс в своих социальных сетях.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».