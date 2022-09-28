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2 часа назад

Ник Кирьос назвал наихудший совет, который ему когда-либо давали

Чемпионат.comиещё 2

Финалист Уимблдона 2022 года, 20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос, общаясь с подписчиками в социальных сетях, рассказал, какой совет из тех, что ему давали, был наихудшим.

Ник Кирьос назвал наихудший совет, который ему когда-либо давали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Быть реалистичным», — ответил он.

Напомним, выход в финал Уимблдона-2022 — высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема».

На Australian Open и US Open он по разу выходил в четвертьфинал, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше третьего раунда. Ник пропустил последние пять Открытых чемпионатов Франции — турнир проходит на грунте, его нелюбимом покрытии.

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