Джокович вышел в финал турнира в Тель-Авиве

Джокович одержал победу со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Сафиуллина семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Джокович шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных.