Рублев отреагировал на предложение Баха по допуску россиян

"На Уимблдоне не предлагали что-то подписывать. Нам даже такого условия не дали. Нам по-хорошему сказали, что мы в пролете, и неважно, что мы хотим сделать и как хотим помочь. Сказали, что мы в пролете, потому что так вот выгодно. Высказывания Баха? Это хоть какой-то выбор. Каждый спортсмен сам для себя делает выбор, исходя из своей ситуации и возможностей. Как по мне, лучше какой-то выбор, чем ничего", — приводит слова теннисиста "Чемпионат.com".