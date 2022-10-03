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2 часа назад

Рублев отреагировал на предложение Баха по допуску россиян словами "это хоть какой-то выбор"

Газета.Ruиещё 1

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о словах президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Глава МОК ранее заявил о том, что российские атлеты, дистанцировавшиеся от специальной военной операции, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Рублев отреагировал на предложение Баха по допуску россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На Уимблдоне не предлагали что-то подписывать. Нам даже такого условия не дали. Нам по-хорошему сказали, что мы в пролете, и неважно, что мы хотим сделать и как хотим помочь. Сказали, что мы в пролете, потому что так вот выгодно. Высказывания Баха? Это хоть какой-то выбор. Каждый спортсмен сам для себя делает выбор, исходя из своей ситуации и возможностей. Как по мне, лучше какой-то выбор, чем ничего", — приводит слова теннисиста "Чемпионат.com".

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой LTA.

Теннис,Томас Бах,Андрей Рублев,
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