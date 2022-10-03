Рафаэль Надаль стал второй ракеткой мира

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, который в предыдущей версии рейтинга занимал третье место, обошёл норвежца Каспера Рууда и вышел на вторую строчку. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.
Даниил Медведев остался четвёртым, Андрей Рублёв — девятым.
Рейтинг ATP. 3 октября 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740. 2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810. 3 (2). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5065. 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4810. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3820. 8 (8). Кэмерон Норри (Британия) — 3445. 9 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3345. 10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3175… 18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1990… 39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1085.
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