Кудерметова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова отыграли по одному месту. Теперь Кудерметова идёт 12-й, Самсонова — 22-й.