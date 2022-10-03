Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
6 часов назад

Александрова одолела белоруску Азаренко в первом круге турнира в Остраве

Чемпионат.comиещё 3

Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-й номер мирового рейтинга) в трёх сетах переиграла белоруску Викторию Азаренко (24-я ракетка мира) на турнире категории WTA-500 в Остраве. Встреча проходила на центральном корте «Остравар Арены» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 18 минут.

Александрова одолела белоруску Азаренко
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Александрова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Россиянка выполнила 13 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Азаренко ни одного эйса, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Екатерина Александрова встретится либо с представительницей Великобритании Эммой Радукану, либо с соотечественницей, Дарьей Касаткиной.

Теннис,Эмма Радукану,Виктория Азаренко,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители