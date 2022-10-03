Александрова одолела белоруску Азаренко

Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-й номер мирового рейтинга) в трёх сетах переиграла белоруску Викторию Азаренко (24-я ракетка мира) на турнире категории WTA-500 в Остраве. Встреча проходила на центральном корте «Остравар Арены» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 18 минут.

Александрова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Россиянка выполнила 13 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Азаренко ни одного эйса, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.