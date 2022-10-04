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11 минут назад

Павел Котов вышел во второй круг турнира в Астане, обыграв 31-ю ракетку мира

Чемпионат.com

Российский теннисист Павел Котов одержал победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина. Котов, занимающий 103-е место в рейтинге ATP, обыграл Давидовича-Фокину (31) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Котов вышел во второй круг турнира в Астане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Котов не выполнил ни одной подачи навылет и не допустил двойных ошибок. Россиянин использовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Давидовича-Фокины один эйс и две ошбки на подаче. Также испанец реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге соперником Павла Котова станет испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (21). Этот матч состоится завтра, 5 октября.

Теннис,Павел Котов,Роберто Баутиста-агут,
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