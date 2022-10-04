Котов вышел во второй круг турнира в Астане

Российский теннисист Павел Котов одержал победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина. Котов, занимающий 103-е место в рейтинге ATP , обыграл Давидовича-Фокину (31) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Котов не выполнил ни одной подачи навылет и не допустил двойных ошибок. Россиянин использовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Давидовича-Фокины один эйс и две ошбки на подаче. Также испанец реализовал два брейк-пойнта из пяти.