Медведев назвал невозможным свое участие в Кубке Кремля

«Я бы его точно, почти 100% бы сыграл. Потому что, если не ошибаюсь, я не играл в Москве уже три года. Сначала был коронавирус, потом US Open. С удовольствием бы сыграл. Но в связи с ситуацией на данный момент это невозможно. Надеюсь, еще когда-нибудь сыграю», — сказал Медведев.