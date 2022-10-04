Медведев назвал невозможным свое участие в Кубке Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не сыграет на Кубке Кремля, который пройдет в Москве с 16 по 23 октября. Его слова передает «Чемпионат».
«Я бы его точно, почти 100% бы сыграл. Потому что, если не ошибаюсь, я не играл в Москве уже три года. Сначала был коронавирус, потом US Open. С удовольствием бы сыграл. Но в связи с ситуацией на данный момент это невозможно. Надеюсь, еще когда-нибудь сыграю», — сказал Медведев.
Напомним, в марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили исключить Кубок Кремля из своих календарей.
Медведев обновил рекорд России в мужском одиночном разряде по длительности пребывания в статусе первой ракетки мира. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель. Медведев провел в этом статусе 15 недель.