Рублев: Медведев в шахматах умнее всех

«В шахматы я играю, но плохо. Всё зависит от настроения. Мы играем с ребятами — с Кареном (Хачановым) и с Даней (Медведевым). Наверное, умнее всех Даня, но Карен сейчас играет больше всех, у него ещё тренер хорошо играет в шахматы, поэтому он его натренировал в этом деле. Но лучше всех, наверное, играет Даня. А в моём случае — ни техники, ни головы, но в последние разы я выигрывал у всех», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.