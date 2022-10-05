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4 часа назад

Рублёв: Медведев в шахматах умнее всех, в моём случае — ни техники, ни головы

Чемпионат.comиещё 2

Девятая ракетка мира Андрей Рублёв сравнил уровень своей игры в шахматы с навыками Даниила Медведева и Карена Хачанова.

Рублев: Медведев в шахматах умнее всех
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В шахматы я играю, но плохо. Всё зависит от настроения. Мы играем с ребятами — с Кареном (Хачановым) и с Даней (Медведевым). Наверное, умнее всех Даня, но Карен сейчас играет больше всех, у него ещё тренер хорошо играет в шахматы, поэтому он его натренировал в этом деле. Но лучше всех, наверное, играет Даня. А в моём случае — ни техники, ни головы, но в последние разы я выигрывал у всех», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Сегодня, 5 октября, Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан) над представителем Китая Чжаном Чжичжэнем (6:3, 6:2). В четвертьфинале соперником россиянина станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).

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