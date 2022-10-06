Теннисный турнир "Кубок Кремля" - 2022 отменен

Пресс-службаПресс-служба Федерации тенниса России сообщила об отмене турнира «Кубок Кремля — 2022».
«Департамент спорта города Москвы и оргкомитет «Кубка Кремля» приняли решение не проводить турнир. Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях», — сказано в сообщении.
«Кубок Кремля» должен был пройти с 16 по 23 октября в Москве.
Напомним, в марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили исключить Кубок Кремля из своих календарей.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не сыграет на «Кубке Кремля».