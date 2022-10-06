Теннисный турнир "Кубок Кремля" - 2022 отменен

«Департамент спорта города Москвы и оргкомитет «Кубка Кремля» приняли решение не проводить турнир. Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях», — сказано в сообщении.