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2 часа назад

Российская теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира в Чехии

ТАССиещё 4

Россиянка Екатерина Александрова в пятницу победила чешку Терезу Мартинцову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в чешской Остраве.

Теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира в Чехии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:1 в пользу Александровой. В полуфинале россиянка встретится с лидером мирового рейтинга Игой Свёнтек из Польши.

Александровой 27 лет, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На ее счету три титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше третьего круга. В составе сборной России в 2021 году Александрова выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Мартинцовой 27 лет, она располагается на 78-й позиции мирового рейтинга. Теннисистка не побеждала на турнирах WTA. На турнирах Большого шлема чешка не проходила дальше второго круга.

Турнир в Остраве относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $757,9 тыс. Соревнования завершатся 9 октября. Действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт, которая не участвует в турнире в этом году.

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