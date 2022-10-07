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3 часа назад

Сербские ученые назвали новый вид насекомых в честь теннисиста Джоковича

Газета.Ruиещё 2

Сербские ученые назвали открытый ими новый вид насекомого в честь легендарного теннисиста Новака Джоковича, сообщает РИА «Новости».

В честь Джоковича назвали новый вид насекомых
Фото: Газета.руГазета.ру

Авторами открытия являются доктора наук Сречко Чурчич и Никола Весович с биологического факультета университета в Белграде, а также энтомолог и биоспелеолог Драган Павичевич из Белграда. Они являются большими почитателями таланта Джоковича и поэтому назвали насекомое в честь «лучшего теннисиста всех времен и народов».

«Речь идет о мелком, полностью слепом виде насекомых с длинными ножками и антеннами. Он очень быстр и питается другими мелкими существами, населяющими пещеру. Новый вид насекомых — хищник в подземной среде, а Новак — на теннисном корте. Также оба родом из Сербии», — говорится в заявлении биологического факультета Белградского университета.

Это уже не первый вид живых существ, названный в честь теннисиста. В журнале Subterranean Biology была описана пресноводная улитка из Черногории, которая получила научное название Travunijana djokovici.

Ранее Горан Джокович, родной дядя Новака Джоковича, заявил, что инцидент с недопуском теннисиста на турнир в Австралии поможет ему продлить свою спортивную карьеру.

«Этот год был непростым для Новака, но он продолжает двигаться вперед. Я уверен, что после всего, что он пережил, он стал только сильнее. Испытание, через которое он прошел в этом году в Австралии, только продлило его карьеру. Вместо того, чтобы уйти из тенниса через три-четыре года, он поиграет еще пять-шесть лет. Он дал отдохнуть своему организму», — приводит слова Джоковича The Pavlovic Today.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. По результатам многодневных разбирательств в местном суде теннисисту пришлось покинуть страну.

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