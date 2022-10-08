Рублёв проиграл Циципасу в полуфинале турнира в Астане

В полуфинальном матче Рублёв (5) уступил шестой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Рублёв шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Циципаса восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.