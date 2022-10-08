Медведев снялся с матча с Джоковичем после проигрыша второго сета

Известный российский теннисист Даниил Медведев в субботу, 8 октября, снялся с полуфинального матча против серба Новака Джоковича. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что встреча с легендарным спортсменом проходила на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане.

Медведев выиграл первый сет со счетом 6:4. Во втором он проиграл Джоковичу 7:6 (8:6).

В итоге, в финал выйдут сербский и греческий спортсмены. Ранее Стефанос Циципас выиграл у россиянина Андрея Рублева (4:6, 6:4, 6:3).