Медведев снялся с матча с Джоковичем после проигрыша второго сета

Известный российский теннисист Даниил Медведев в субботу, 8 октября, снялся с полуфинального матча против серба Новака Джоковича. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что встреча с легендарным спортсменом проходила на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане.
Медведев выиграл первый сет со счетом 6:4. Во втором он проиграл Джоковичу 7:6 (8:6).
В итоге, в финал выйдут сербский и греческий спортсмены. Ранее Стефанос Циципас выиграл у россиянина Андрея Рублева (4:6, 6:4, 6:3).
Джокович сообщил в интервью после матча о причинах, которые побудили Медведева закончить встречу. Россиянин рассказал ему, перед тем как уйти с корта, что «повредил отводящую мышцу ноги», сообщает портал Sports.ru.