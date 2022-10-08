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18 минут назад

Медведев снялся с матча с Джоковичем после проигрыша второго сета

Илья Родин

Известный российский теннисист Даниил Медведев в субботу, 8 октября, снялся с полуфинального матча против серба Новака Джоковича. Об этом пишет ТАСС.

Медведев снялся с матча с Джоковичем после проигрыша второго сета
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что встреча с легендарным спортсменом проходила на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане.

Медведев выиграл первый сет со счетом 6:4. Во втором он проиграл Джоковичу 7:6 (8:6).

В итоге, в финал выйдут сербский и греческий спортсмены. Ранее Стефанос Циципас выиграл у россиянина Андрея Рублева (4:6, 6:4, 6:3).

Рублёв проиграл Циципасу в полуфинале турнира в Астане

Джокович сообщил в интервью после матча о причинах, которые побудили Медведева закончить встречу. Россиянин рассказал ему, перед тем как уйти с корта, что «повредил отводящую мышцу ноги», сообщает портал Sports.ru.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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