«Это шок»: Джокович о решении Медведева сняться с матча с ним

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что был сильно удивлен отказом российского теннисиста Даниила Медведева продолжить борьбу в полуфинальном матче. Об этом пишет РБК.

Джокович подчеркнул, что Медведев выглядел совершенно нормально. Возможно, только двигался немного медленнее во время крайних 6-7 розыгрышей. Поэтому он ожидал, что в третьем сете развернется напряженная борьба.

«Это шок. Я был готов к бою в третьем сете», - пояснил спортсмен.

Серб похвалил Медведева и отметил, что тот не стал бы отказываться от игры, если бы ощущал, что может продолжать матч.

Джокович выразил надежду, что травма не окажется слишком сложной и даст возможность россиянину выступать на дальнейших соревнованиях.