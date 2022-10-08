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4 часа назад

Александрова проиграла первой ракетке мира Свёнтек в полуфинале турнира в Чехии

ТАСС

Россиянка Екатерина Александрова в субботу уступила представительнице Польши Иге Свёнтек в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в чешской Остраве.

Александрова проиграла Свёнтек в полуфинале турнира в Чехии
Фото: EPAEPA

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под первым номером. Александрова не получила номер посева. В матче за титул Свёнтек 9 октября встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (без номера посева).

Александровой 27 лет, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На ее счету три титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше третьего круга. В составе сборной России в 2021 году Александрова выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Свёнтек 21 год, она возглавляет рейтинг WTA, на счету спортсменки 10 титулов под эгидой организации. Теннисистка трижды побеждала на турнирах Большого шлема - дважды на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022) и один раз - на Открытом чемпионате США (2022). Свёнтек является первой представительницей Польши, возглавившей мировой рейтинг. Спортсменке принадлежит самая длинная победная серия в XXI веке - 37 матчей.

Турнир в Остраве относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $757,9 тыс.

Теннис,Билли Джин,Екатерина Александрова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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