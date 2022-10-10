Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Бывший министр внутренних дел Австралии: отмена запрета Джоковича — пощёчина для остальных

Чемпионат.comиещё 1

Бывший министр внутренних дел и член парламента Австралии Карен Эндрюс высказалась о запрете на въезд в страну сербу Новаку Джоковичу. Теннисист не может сыграть на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Бывший министр внутренних дел Австралии высказалась о запрете Джоковичу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это было бы пощёчиной для остальных людей в Австралии, которые поступили правильно, сделали прививку, сделали все, что им было нужно, если бы вдруг Новаку Джоковичу разрешили вернуться в страну просто потому, что он высокопоставленный теннисист со многими миллионами долларов. Итак, если иммиграционная служба теперь решит сделать специальное объявление для Новака Джоковича, очевидный вопрос заключается в том, что вы собираетесь делать с кем-либо еще в подобных обс

Я не думаю, что есть какие-либо причины, по которым это должно быть отменено просто потому, что у кого-то много денег. Таким образом, правительству явно нужно было бы посмотреть на всех остальных в этих обстоятельствах, у кого была бы аннулирована виза, и посмотреть, следует ли им разрешать въезд в страну. Это не должно быть одним правилом для Новака Джоковича и другим правилом для всех остальных, кто не стоит миллионов", — цитирует Эндрюс ABC Radio Melbourne.

Теннис,Карен Эндрюс,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители