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1 час назад

Директор Australian Open высказался о ситуации с Новаком Джоковичем

Чемпионат.comиещё 1

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли рассказал, сможет ли сыграть на турнире 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

Директор Australian Open высказался о ситуации с Новаком Джоковичем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я точно знаю, что он хотел бы вернуться на АО. Он девять раз выигрывал турнир, а мы, конечно, хотим, чтобы выступали лучшие. Но этот вопрос зависит от него и соответствующих федеральных властей», — приводит слова Тайли Sky News Australia.

Напомним, в 2021 году Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Australian Open. Его тогда со скандалом депортировали из страны. На «Ролан Гаррос» сербский спортсмен проиграл в четвертьфинале, на Уимблдоне завоевал титул, победив в финале австралийца Ника Кирьоса, а US Open пропустил, так как у непривитых иностранцев нет права на въезд в США.

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Теннис,Новак Джокович,
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