Директор Australian Open высказался о ситуации с Новаком Джоковичем

«Я точно знаю, что он хотел бы вернуться на АО. Он девять раз выигрывал турнир, а мы, конечно, хотим, чтобы выступали лучшие. Но этот вопрос зависит от него и соответствующих федеральных властей», — приводит слова Тайли Sky News Australia .

Напомним, в 2021 году Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Australian Open. Его тогда со скандалом депортировали из страны. На «Ролан Гаррос» сербский спортсмен проиграл в четвертьфинале, на Уимблдоне завоевал титул, победив в финале австралийца Ника Кирьоса, а US Open пропустил, так как у непривитых иностранцев нет права на въезд в США.