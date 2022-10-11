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1 час назад

Рахимова вышла во второй круг турнира в Румынии

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Российская теннисистка Камила Рахимова успешно стартовала на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). В матче первого круга она обыграла сербку Ольгу Данилович. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Рахимова вышла во второй круг турнира в Румынии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Рахимова, занимающая 127-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11.

Её соперница, занимающая 159-е место в рейтинге WTA, сделала шесть эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Следующей соперницей Рахимовой станет немка Юле Нимайер. Она на старте турнира обыграла румынку Ану Богдан.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/tennis/news-4850725-rahimova-vyshla-vo-vtoroj-krug-turnira-v-rumynii.html?utm_source=copypaste

Теннис,Ольга Данилович,
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