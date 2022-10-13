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2 часа назад

Тим – об Алькарасе: он собирается изменить мир тенниса

Чемпионат.comиещё 1

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим назвал карьеру нынешнего лидера рейтинга ATP Карлоса Алькараса уникальной и заявил, что именно испанец изменит мир тенниса.

Тим – об Алькарасе: он собирается изменить мир тенниса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У него уже уникальная карьера. Он самая молодая ракетка мира в истории, выиграл Открытый чемпионат США, будучи подростком, исключительный. Он собирается изменить теннис, потому что в Нью-Йорке, независимо от того, как долго продолжались матчи, он всё время находился там, играл в атаку, шёл к сетке и без страха боролся за каждое очко. И я думаю, что это что-то новое. Никто не делал этого раньше. Мы должны наверстать упущенное», — сказал Тим в интервью AS.

После победы на US Open – 2022 Алькарас занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира. В финальном матче испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Теннис,Доминик Тим,
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