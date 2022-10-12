Касаткина стартовала с победы над Лейлой Фернандес на турнире WTA 500

В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум 2» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA 500, в котором сошлись 20-летняя канадка Лейла Фернандес (39-й номер рейтинга) и 25-летняя представительница России Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга).

На счету Дарьи одна подача навылет, три двойные ошибки и пять из 10 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, три двойные ошибки и один из трёх (33%) удачных брейк-пойнтов.