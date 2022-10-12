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2 часа назад

Касаткина стартовала с победы над Лейлой Фернандес на турнире WTA 500 в Сан-Диего

Чемпионат.comиещё 1

В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум 2» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA 500, в котором сошлись 20-летняя канадка Лейла Фернандес (39-й номер рейтинга) и 25-летняя представительница России Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга).

Касаткина стартовала с победы над Лейлой Фернандес на турнире WTA 500
Фото: ALEX PANTLING/GETTY IMAGESALEX PANTLING/GETTY IMAGES

Встреча завершилась уверенной победой Касаткиной в двух сетах – 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час.

На счету Дарьи одна подача навылет, три двойные ошибки и пять из 10 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, три двойные ошибки и один из трёх (33%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Сан-Диего соперницей Касаткиной станет 27-летняя американка Мэдисон Кис (18-й номер рейтинга), обыгравшая на старте Эллен Перес из Австралии (6:1, 6:4).

Теннис,Лейла Фернандес,Дарья Касаткина,
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