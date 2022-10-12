Организаторы Australian Open высказались по допуску россиян

Глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли высказался о допуске россиян на Australian Open. Позиция организаторов турнира стала известна Associated Press.

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«На данный момент российские и белорусские теннисисты будут иметь право играть на Открытом чемпионате Австралии», — заявил Тайли. Он подчеркнул, что при этом спортсменам будет отказано выступать под флагами своих стран, они смогут участвовать в турнире в нейтральном статусе.

Ранее в Великобритании запретили теннисистам из России выступать на турнирах на своей территории. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и лишили турнир рейтинговых очков.