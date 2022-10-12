Участие Новака Джоковича на Australian Open — 2023 под вопросом

Первые люди страны не могут прийти к единому мнению, а премьер молчит. Почему?

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Саге Новака Джоковича на Australian Open скоро стукнет год. И за три месяца до очередного турнира на Зелёном континенте ни серб, ни боссы «Шлема», ни даже власти страны не понимают, что ждёт 21-кратного: будет играть или нет?

Видео дня

Пока все дружно перекладывают ответственность за решение друг на друга: организаторы «Шлема» — на министерство, ведомства же комментируют ситуацию полярно, не придерживаясь единого скрипта.

Так, министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс сказал, что разрешение Новаку Джоковичу участвовать «станет пощечиной для тех, кто поступил правильно».

«Это было бы пощечиной для тех людей в Австралии, которые поступили правильно <…> если вдруг Новаку Джоковичу разрешат вернуться в страну просто потому, что он известный теннисист с многомиллионным состоянием».

Следом высказался другой чиновник: министр иммиграции Дэн Техан менее резок. Он считает, что любое решение должно преследовать идею защиты ценностей страны.

«Как любитель тенниса, я бы хотел увидеть его там, но самое главное это то, что мы защищаем целостность нашей иммиграционной системы».

Джоковичу аннулировали визу и депортировали его из Австралии за день до старта основной сетки на АО-2022 из-за его статуса непривитого от Covid-19. При подобных обстоятельствах запрещают возвращаться в Австралию в течение трёх лет. Однако серб, девять раз выигравший там ТБШ, желает выступить в Мельбурне в следующем году — с 16 по 29 января. И смена правительства предполагает, что у него будет возможность бороться за 10-й титул.

По информации Daily Mail, 31-й премьер-министр континента Энтони Альбанезе будет на стороне Джоковича в этом вопросе. Политик — большой поклонник тенниса и занимается этим видом спорта несколько раз в неделю. Он не хочет, чтобы турнир опять лишился своего регулярного чемпиона. Сейчас Альбанезе ведёт тесный диалог с Tennis Australia и склоняется отменить трёхлетний запрет — под тем документом как раз и подписался его предшественник на посту Скотт Моррисон.

К тому же правила въезда в Австралию изменились: с июля 2022 года на границе больше не требуют прививочные сертификаты, и, в зависимости от штата, не надо сдавать ПЦР-тесты за 72 часа до прилёта и по прилёте в страну.

Джокович же не раз говорил, что это не в его власти и он ждёт новостей. «Я ни о чем не жалею. Мне грустно, что я не играл, но я знал последствия своих действий». В последний раз он комментировал ситуацию в Казахстане на Astana Open.

«Я до сих пор жду новостей о том, что с меня снимут запрет на въезд на три года, который наложили из-за ситуации в начале сезона. Когда его снимут, мне нужно будет подать на визу. Это процесс из двух этапов. Если снимут запрет, я смогу подать на визу. Надеюсь, получится. Хочу приехать и сыграть. Но как произойдёт, так и произойдёт. Я приму любое решение».

Сам директор АО Крейг Тайли рассказал, сможет ли сыграть на турнире Новак Джокович.

«Я действительно провёл некоторое время с Новаком на Кубке Лэйвера. Мы пообщались на общие темы. Он сказал, что, конечно, хотел бы вернуться в Австралию, но понимает, что окончательное решение остаётся за федеральным правительством. Он принял эту позицию. Это их личное дело».

Позиция босса турнира была ясна ещё в 2022-м, когда Новак заручился поддержкой Тайли и Tennis Australia — они же его и пригласили на турнир. «Есть риск, что Новак и в следующем году не сыграет на Australian Open и US Open. Это стало бы настоящей катастрофой для него и для тенниса в целом», — сожалеет экс-коуч Серены Уильямс Патрик Муратоглу.

Возможно ли, что в Австралии специально тянут с «приговором» сербу и до последнего оттягивают вердикт, так как хотят поднять интерес к турниру? Тем более в целях организаторов выйти на 1 миллион зрителей в 2023-м.

«Мы хотим вернуться к нашим предпандемическим планам по закреплению Australian Open в качестве крупнейшего ежегодного спортивного события в мире в январе, а также сделать его максимально доступным для как можно большего числа болельщиков.

У нас есть новые классные места для общения, такие как Пляжный бар, вы можете принять участие и попробовать все виды спорта в теннисном клубе Аustralian Open, у вас есть возможность наблюдать за лучшими игроками мира в тренировочных матчах и благотворительных инициативах», — говорится в заявлении.

А держать как Джоковича, так и мир в неведении — вполне себе стратегия по сохранению внимания к турниру. Тем более когда в контекст вплетена битва с Рафой Надалем за величие: сравняется ли серб с испанцем по победам на ТБШ или №2 в мире только укрепит своё преимущество?