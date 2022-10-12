«Поддержка геноцида»: украинский теннисист раскритиковал Australian Open

Украинский теннисист Александр Долгополов негативно отреагировал на допуск российских и белорусских спортсменов на Australian Open — 2023.

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«Теннис всегда будут помнить как вид спорта, который радостно принял тех, кто поддерживает геноцид», — написал украинский спортсмен в своих соцсетях.

Долгополов объявил о завершении карьеры в 2021 году. Он сумел одержать победу на четырех турнирах ATP, из них трижды — в одиночном разряде.

Ранее глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли заявил, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Australian Open — 2023 в нейтральном статусе.