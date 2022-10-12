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57 минут назад

Карацев не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Италии

ТАСС

Россиянин Аслан Карацев в среду уступил шведу Микаэлю Имеру в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянской Флоренции.

Карацев вылетел с теннисного турнира в Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (6:8), 6:1 в пользу Имера, попавшего в основную сетку соревнований через квалификацию. Карацев был посеян на турнире под пятым номером. В четвертьфинале Имер сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Карбальесом Баэной (без номера посева) и итальянцем Маттео Берреттини (второй номер посева).

Карацеву 29 лет, он занимает 39-е место в рейтинге ATP, на его счету три титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021). На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте.

Имеру 24 года, он является 99-й ракеткой мира. На счету шведа нет титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема Имер не проходил дальше третьего круга.

Турнир во Флоренции проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Соревнования завершатся 16 октября. Общий призовой фонд турнира составляет €612 тыс.

Теннис,Микаэль Имер,Аслан Карацев,Елена Веснина,
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