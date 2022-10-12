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42 минуты назад

Мама Циципаса рассказала, почему они отклонили предложение выступать за Россию

Газета.Ru

Юлия Сальникова, мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала, почему они отклонили предложение выступать за Россию, передает Sports.Ru.

Мама Циципаса рассказала, почему они отклонили предложение выступать за Россию
Фото: Isabel Infantes/ReutersIsabel Infantes/Reuters

"Да, нам предлагали. Он еще играл по юниорам последний год. Ему было 18 лет. Почему отказались? Мы очень сильно сомневались, что нас будут вести так, как нам это предлагали", - сказала Сальникова.

Напомним, на US Open 2022 Циципас сенсационно уступил в первом круге колумбийцу Даниэлю Элахи Галану. Игра продлилась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:1, 3:6, 7:5 в пользу южноамериканца. По ходу встречи Циципас допустил 57 невынужденных ошибок и проиграл 11 геймов подряд.

Ранее первая ракетка России Даниил Медведев не смог доиграть полуфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящего в казахстанской Астане. Российский теннисист взял верх в первом сете встречи с легендарным сербом Новаком Джоковичем со счетом 6:4, а затем уступил сопернику в следующем игровом отрезке — 6:7 (6:8).

Теннис,Даниил Медведев,
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