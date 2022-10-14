Чесноков назвал Тима опасным соперником для Рублева

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал хорошие победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Хихоне и будет опасным соперником для россиянина Андрея Рублева. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

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В пятницу Рублев со счетом 7:5, 6:3 побелил американца Томми Пола в четвертьфинале турнира в Испании. В полуфинале Рублев сыграет с Тимом, победившим в 1/4 финала аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:4, 6:3.

"Рублев с трудом победил в прошлом матче [Илью] Ивашко, но после тяжелого начала турнира обычно игра идет лучше, поэтому сегодняшняя победа над Полом закономерная. Андрей посеян под первым номером на турнире, поэтому я считаю, что ему по силам выйти в финал. Тим, похоже, возвращается на свой прежний уровень, он обыгрывал всех лучших игроков мира, побеждал на US Open, это феноменальное достижение. На этом турнире он одержал хорошие победы и может быть опасным соперником для Рублева", - сказал Чесноков.

"Я думаю, матч Рублева с Тимом будет очень интересным. Интересно будет посмотреть, справится ли он со скоростью Рублева, что он сможет придумать против него. Если Тим продолжит так дальше играть, как на этом турнире, думаю, к концу года он вернется в первую сотню мирового рейтинга, это один из самых ярких игроков", - добавил собеседник агентства.

Рублеву 24 года, он занимает девятое место в рейтинге ATP. На его счету 11 побед на турнирах под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России - обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.