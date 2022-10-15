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2 часа назад

Шварцман: у меня было много приступов паники в этом году. Теперь работаю с психотерапевтом

Чемпионат.com

Аргентинский теннисист Диего Шварцман высказался о своём эмоциональном состоянии.

Шварцман: у меня было много приступов паники в этом году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В этом году у меня было довольно много приступов паники. Теннис немного похож на это. Лучше всего ориентироваться на краткосрочную перспективу и ставить цели турнир за турниром. Вы добираетесь до полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2020, затем доходите до четвертьфинала на ATP-500 и задаётесь вопросом, хорошо это или плохо. В этом году я стартовал 14-м в мире. Сейчас я на 18-й строчке, и я говорю себе: «Какой

Когда приходят плохие события, человек теряет анализ происходящего. В этом году я начал терапию от всего, что со мной происходит, работаю с психотерапевтом. Не только на корте, но и в жизни из-за страхов, тревог и вещей, которые являются нормальными. Впервые я решил начать это, потому что чувствовал, что мне нужна небольшая помощь со стороны, чтобы иметь другие инструменты для решения», — цитирует Шварцмана Urbana Play

Теннис,Диего Шварцман,
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