Шварцман: у меня было много приступов паники в этом году

«В этом году у меня было довольно много приступов паники. Теннис немного похож на это. Лучше всего ориентироваться на краткосрочную перспективу и ставить цели турнир за турниром. Вы добираетесь до полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2020, затем доходите до четвертьфинала на ATP-500 и задаётесь вопросом, хорошо это или плохо. В этом году я стартовал 14-м в мире. Сейчас я на 18-й строчке, и я говорю себе: «Какой