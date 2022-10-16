Рублев выиграл турнир ATP 250

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир ATP 250 в испанском Хихоне. В финале россиянин обыграл американца Себастьяна Корду — 6:2, 6:3, сообщает «Чемпионат».
Рублёв победил со счётом 6:2, 6:3, не оставив шанса сопернику. Россиянин выполнил 3 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.
После победы Рублев поблагодарил свою команду за то, что она «контролирует мой безумный характер, мои безумные эмоции» и всегда «подталкивает вперед».
Соперника Рублев назвал «супермолодым и суперталантливым» и предрек ему множество трофеев в карьере.
Ранее в этом турнире российский теннисист обыграл Илью Ивашко, Томми Пола и Доминика Тима.
Призовой фонд ATP 250 в Испании составил 612 тысяч евро.