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1 час назад

Рублев выиграл турнир ATP 250

Елена Прошина

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир ATP 250 в испанском Хихоне. В финале россиянин обыграл американца Себастьяна Корду — 6:2, 6:3, сообщает «Чемпионат».

Рублев выиграл турнир ATP 250
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рублёв победил со счётом 6:2, 6:3, не оставив шанса сопернику. Россиянин выполнил 3 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

После победы Рублев поблагодарил свою команду за то, что она «контролирует мой безумный характер, мои безумные эмоции» и всегда «подталкивает вперед».

Соперника Рублев назвал «супермолодым и суперталантливым» и предрек ему множество трофеев в карьере.

Ранее в этом турнире российский теннисист обыграл Илью Ивашко, Томми Пола и Доминика Тима.

Призовой фонд ATP 250 в Испании составил 612 тысяч евро.

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