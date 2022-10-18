Российский теннисист захотел сменить спортивное гражданство

21-летний российский теннисист Александр Шевченко обратился в Федерацию тенниса Казахстана (ФТК), сообщив о желании сменить спортивное гражданство. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«В СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан. ФТК сообщает, что в ее адрес действительно было обращение от Шевченко. Оно находится на рассмотрении», — говорится в заявлении.
В последнем матче Шевченко потерпел поражение от швейцарского теннисиста Антуана Беллье в рамках первого круга турнира в Стокгольме.
Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Ранее российский лыжник Валерий Гонтарь, двукратный победитель зимней Универсиады 2017 года, покинул страну и получил гражданство Украины.