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1 час назад

Российский теннисист Шевченко обратился в казахстанскую федерацию по поводу смены спортивного гражданства

Газета.Ru

21-летний российский теннисист Александр Шевченко обратился в Федерацию тенниса Казахстана (ФТК), сообщив о желании сменить спортивное гражданство. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Российский теннисист захотел сменить спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан. ФТК сообщает, что в ее адрес действительно было обращение от Шевченко. Оно находится на рассмотрении», — говорится в заявлении.

В последнем матче Шевченко потерпел поражение от швейцарского теннисиста Антуана Беллье в рамках первого круга турнира в Стокгольме.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее российский лыжник Валерий Гонтарь, двукратный победитель зимней Универсиады 2017 года, покинул страну и получил гражданство Украины.

Теннис,Валерий Гонтарь,Александр Шевченко,
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