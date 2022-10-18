Российский теннисист захотел сменить спортивное гражданство

«В СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан. ФТК сообщает, что в ее адрес действительно было обращение от Шевченко. Оно находится на рассмотрении», — говорится в заявлении.