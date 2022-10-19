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41 минуту назад

Федерация тенниса Казахстана рассматривает вопрос смены гражданства Шевченко

Елена Прошина

Федерация тенниса Казахстана (ФТК) подтвердила, что получила обращение от российского теннисист Александр Шевченко о смене спортивного гражданства. На данный момент оно находится на рассмотрении. Об этом пишет «Лента.ру».

«Нужно принять во внимание, что в Федерацию тенниса Казахстана регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно», — отметили в ФТК.

Ранее сообщалось, что Шевченко принял решение сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан. 21-летний теннисист — седьмая ракетка России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он занимает 149-е место.

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Ранее стало известно, что российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины и покинул Россию. В настоящее время 28-летний спортсмен находится в Австрии, где пытается найти работу. На российских стартах Гонтарь выступал в сезоне-2019/20, поэтому ему не нужно отбывать обязательный при смене спортивного гражданства карантин.

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