Дарью Касаткину покатали на вертолёте. Фото

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как её покатали на вертолёте. Это случилось в Гвадалахаре (Мексика), где в эти дни проходит турнир категории WTA-1000.