ITIA сделало официальное заявление по делу допинга Симоны Халеп

Международное агентство по честности (ITIA) подтвердило, что румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп отстранена от соревнований. Спортсменка сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США в августе текущего года. Проба A показала наличие в крови Халеп препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства.

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Румынка воспользовалась правом провести повторный анализ. Пока результат пробы B не будет объявлен, теннисистка не сможет выступать на профессиональном уровне.