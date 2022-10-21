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59 минут назад

ITIA сделало официальное заявление по делу допинга Симоны Халеп

Чемпионат.comиещё 6

Международное агентство по честности (ITIA) подтвердило, что румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп отстранена от соревнований. Спортсменка сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США в августе текущего года. Проба A показала наличие в крови Халеп препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства.

ITIA сделало официальное заявление по делу допинга Симоны Халеп
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Румынка воспользовалась правом провести повторный анализ. Пока результат пробы B не будет объявлен, теннисистка не сможет выступать на профессиональном уровне.

Напомним, Симона Халеп не проводила матчей с Открытого чемпионата США, где она уступила в первом круге. Вскоре после этого двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» объявила о завершении сезона.

Теннис,Симона Халеп,Всемирное антидопинговое агентство,
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