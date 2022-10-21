Отец Циципаса высказался о коучинге в адрес своего сына

«Коучинг теперь разрешен. Но никто не знал и правил, которые были до этих изменений. Люди что-то прочитали или услышали, но не разобрались в вопросе. В кодексе ATP всегда говорилось, что вы можете подбадривать и поддерживать своего игрока по ходу матча. Для меня прежде всего это про ментальное состояние игрока, когда тебе надо вытащить его из эмоциональной ямы».