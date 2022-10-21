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37 минут назад

Отец Циципаса высказался о коучинге в адрес своего сына

Чемпионат.com

Отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, Апостолос Циципас прокомментировал своё отношение к коучингу.

Отец Циципаса высказался о коучинге в адрес своего сына
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Коучинг теперь разрешен. Но никто не знал и правил, которые были до этих изменений. Люди что-то прочитали или услышали, но не разобрались в вопросе. В кодексе ATP всегда говорилось, что вы можете подбадривать и поддерживать своего игрока по ходу матча. Для меня прежде всего это про ментальное состояние игрока, когда тебе надо вытащить его из эмоциональной ямы».

В WTA раньше тренеры даже выходили на корт? В этом нет смысла. Мне достаточно сказать ему пару слов, чтобы помочь найти баланс. А редкий разговор, который может у нас случиться, это, например, жалоба, что ракетки слишком мягкие и он не чувствует мяч", — цитирует Циципаса «Теннисология».

Теннис,
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