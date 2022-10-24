«День тенниса» прошел в Лужниках

— Мы в «Сочинском диалоге» много говорим о доверии, сейчас особенно важно, чтобы люди, а не стороны в отношениях слушали и слушали друг друга, встречались, обменивались мнениями. Такие мероприятия, как сегодняшний фестиваль, ещё раз подчеркивают, что несмотря на непростую геополитическую ситуацию общественность наших стран находит пути взаимодействия. И мы — «Сочинский диалог» — лишь помогаем им в этом.