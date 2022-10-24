«День тенниса» прошел в Лужниках

В рамках российско австрийского Форума общественности «Сочинский диалог», приуроченного к Национальному дню Австрийской республики (26 октября), прошел большой спортивный праздник «День тенниса».
Мероприятие состоялось на базе спортивного клуба «Мультиспорт» олимпийского комплекса «Лужники».
В течение всего дня 23 октября в закрытых кортах комплекса проходили тренировки, игры и соревнования по теннису, сквошу и настольному теннису. Также ведущие тренеры проведут мастер классы для новичков и продвинутых игроков. В программе предусмотрены парные турниры с ценными призами от партнеров.
Мероприятие открыли директор Форума общественности «Сочинский диалог» Мария Матвеева, а также мастер спорта по настольному теннису, заслуженный тренер России и заслуженный работник физической культуры и спорта Виктор Батов.
В приветственном слове директор Форума Матвеева отметила важность сохранения гражданского диалога:
— Мы в «Сочинском диалоге» много говорим о доверии, сейчас особенно важно, чтобы люди, а не стороны в отношениях слушали и слушали друг друга, встречались, обменивались мнениями. Такие мероприятия, как сегодняшний фестиваль, ещё раз подчеркивают, что несмотря на непростую геополитическую ситуацию общественность наших стран находит пути взаимодействия. И мы — «Сочинский диалог» — лишь помогаем им в этом.