Медведев впервые прокомментировал рождение дочери

"Все очень хорошо. Думаю, лично меня это отвлекать не будет, я сохраняю мотивацию и буду делать всё, что в моих силах. Я буду стараться выкладываться по максимуму для дочери. Очевидно, что я часто буду вдали от дома, но я буду стараться брать с собой всю семью", — сказал Медведев.