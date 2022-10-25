Появились презервативы с обвинявшимся в домашнем насилии теннисистом

«Мы пройдем все инстанции, лишь бы все не закрывали глаза на дело, полное доказательств, из-за статуса и влияния. Мы все равно добьемся справедливости. Этот кейс — пример того, как сегодня работает судебная система в Грузии», — написала Дорокашвили в социальной сети.