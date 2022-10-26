Джокович выпустил вино

Первыми в продажу поступили шардоне и сира 2020 года.
В 2016 году Джокович и его семья основали винодельню в сербской Шумадии. Директор предприятия – дядя экс-первой ракетки мира Горан.
«Трудностей много, но мы стараемся достичь максимума в этом деле, как и во всем. Даже ракетка Новака не идеальна, но он все равно лучший в мире», – прокомментировал Горан Джокович.
В первой партии 8 500 бутылок. Планируется, что в следующий раз их будет в два раза больше. Проектная мощность винодельни – 60 000 литров, и Джоковичи намерены продавать его не только в Сербии.