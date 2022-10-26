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48 минут назад

Джокович выпустил вино

Sports.ru

Первыми в продажу поступили шардоне и сира 2020 года.

Джокович выпустил вино
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2016 году Джокович и его семья основали винодельню в сербской Шумадии. Директор предприятия – дядя экс-первой ракетки мира Горан.

«Трудностей много, но мы стараемся достичь максимума в этом деле, как и во всем. Даже ракетка Новака не идеальна, но он все равно лучший в мире», – прокомментировал Горан Джокович.

В первой партии 8 500 бутылок. Планируется, что в следующий раз их будет в два раза больше. Проектная мощность винодельни – 60 000 литров, и Джоковичи намерены продавать его не только в Сербии.

Теннис,Горан Джокович,
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