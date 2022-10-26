Медведев одержал уверенную победу над Басилашвили

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Для россиянина эти соревнования стали первыми после Астаны, где он получил травму в матче с Новаком Джоковичем.

В матче первого круга Медведев (1) обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 1 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Басилашвили ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.