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53 минуты назад

Медведев уверенно обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Вене

Чемпионат.comиещё 4

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) в двух сетах переиграл представителя Болгарии Григора Димитрова (32-й номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии.

Медведев вышел в финал турнира в Вене
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Григора Димитрова два эйса, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

В финальном матче турнира в Вене Даниил Медведев встретится либо с представителем Канады Денисом Шаповаловым, либо с хорватом Борной Чоричем.

Теннис,Даниил Медведев,Григор Димитров,Денис Шаповалов,
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