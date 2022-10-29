Касаткина узнала соперниц по группе Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина узнала будущих соперниц по групповому этапу на Итоговом турнире WTA в Форт Уорте (США)/
Касаткина в квартете, названном в честь бывшей американской теннисистки Трэйси Остин, сыграет с Игой Швёнтек, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.
В другой группе, названной в честь Нэнси Ричи, встретятся Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.
Касаткина в нынешнем сезоне впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» — это произошло на Открытом чемпионате Франции.
Итоговый турнир в 2021 году выиграла представительница Испании Гарбинье Мугуруса.