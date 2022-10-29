Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Российская теннисистка Касаткина узнала соперниц по группе Итогового турнира WTA

Матч ТВиещё 10

Российская теннисистка Дарья Касаткина узнала будущих соперниц по групповому этапу на Итоговом турнире WTA в Форт Уорте (США)/

Касаткина узнала соперниц по группе Итогового турнира WTA
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Касаткина в квартете, названном в честь бывшей американской теннисистки Трэйси Остин, сыграет с Игой Швёнтек, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

В другой группе, названной в честь Нэнси Ричи, встретятся Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.

Касаткина в нынешнем сезоне впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» — это произошло на Открытом чемпионате Франции.

Итоговый турнир в 2021 году выиграла представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Теннис,Джессика Пегула,Онс Жабер,Арина Соболенко,Каролин Гарсия,Мария Саккари,Дарья Касаткина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители