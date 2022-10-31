Медведев вернулся в топ-3 рейтинга АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

В первую тройку списка вернулся Даниил Медведев. Россиянин поднялся с четвертой строчки на третью, которую ранее занимал норвежец Каспер Рууд. Накануне Медведев стал победителем теннисного турнира в Вене.

Первое место в списке продолжает удерживать 19-летний испанец Карлос Алькарас. Его соотечественник Рафаэль Надаль находится на второй строчке.

Андрей Рублев потерял одну позицию и теперь занимает 9-е место. Карен Хачанов находится на 19-й строчке. Аслан Карацев поднялся на 58-е место.

Рейтинг АТР от 31 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6 730

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5 655

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 510

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 035

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4 360

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 320

8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 725

9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 685

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3 220

…

19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1 945

58 (60). Аслан Карацев (Россия) — 795

92 (93). Роман Сафиуллин (Россия) — 606