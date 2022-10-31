Медведев вернулся в топ-3 рейтинга АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.
В первую тройку списка вернулся Даниил Медведев. Россиянин поднялся с четвертой строчки на третью, которую ранее занимал норвежец Каспер Рууд. Накануне Медведев стал победителем теннисного турнира в Вене.
Первое место в списке продолжает удерживать 19-летний испанец Карлос Алькарас. Его соотечественник Рафаэль Надаль находится на второй строчке.
Андрей Рублев потерял одну позицию и теперь занимает 9-е место. Карен Хачанов находится на 19-й строчке. Аслан Карацев поднялся на 58-е место.
Рейтинг АТР от 31 октября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6 730
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5 655
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 510
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 035
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4 360
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 320
8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 725
9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 685
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3 220
…
19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1 945
58 (60). Аслан Карацев (Россия) — 795
92 (93). Роман Сафиуллин (Россия) — 606
98 (96). Павел Котов (Россия) — 564