Украинская теннисистка высказалась об игре с россиянками на WTA

Теннисистка из Украины Людмила Киченок поделилась мнением о результатах жеребьевки итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

30-летнеяя спортсменка сообщила, что не хотела быть в одной группе турнира с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

"Все понимают почему, но имеем, что имеем. Кстати, каждый тандем в этой группе мы обыгрывали летом, поэтому жеребьевка для нас выдалась неплохой", — приводит ее слова "Большой теннис Украины".

Украинская теннисистка является победительница восьми турниров WTA в парном разряде. На итоговом чемпионате она сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.