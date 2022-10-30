Украинская теннисистка высказалась об игре с россиянками на WTA

Теннисистка из Украины Людмила Киченок поделилась мнением о результатах жеребьевки итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года.
30-летнеяя спортсменка сообщила, что не хотела быть в одной группе турнира с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
"Все понимают почему, но имеем, что имеем. Кстати, каждый тандем в этой группе мы обыгрывали летом, поэтому жеребьевка для нас выдалась неплохой", — приводит ее слова "Большой теннис Украины".
Украинская теннисистка является победительница восьми турниров WTA в парном разряде. На итоговом чемпионате она сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил перспективы российской теннисистки Дарьи Касаткиной после жеребьевки Итогового турнира WTA. По итогам жеребьевки, Касаткина попала в одну группу с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши, Коко Гауфф, занимающей четвертое место в рейтинге, а также с Каролин Гарсия (6). Турнир пройдет в городе Форт-Уэрт в американском штате Техас.