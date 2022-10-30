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58 минут назад

Медведев стал победителем турнира ATP в Вене

Lenta.ru

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии ATP-500 в Вене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев стал победителем турнира ATP в Вене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финальном матче 26-летний Медведев оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова. Встреча продлилась 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Медведев выиграл свой 15-й турнир в карьере и второй в текущем сезоне. Россиянин занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 23-летний Шаповалов располагается на 19-м месте.

29 октября стало известно, что Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP. Он в четвертый раз в карьере сыграет в финальных соревнованиях сезона. Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине.

Теннис,Даниил Медведев,Денис Шаповалов,
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