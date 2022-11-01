Рублев вышел в третий круг турнира в Париже

Россиянин Андрей Рублев на теннисном турнире в Париже в рамках второго круга победил американца Джона Изнера.

Фото: ТАСС ТАСС

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу российского игрока.

На счету Рублева 4 эйса, 2 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк пойнта из 7.

Соперник россиянина по третьему кругу определится позже.

ATP MASTERS 1000. ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ). ПРИЗОВОЙ ФОНД — 5 415 410 ЕВРО. КРЫТЫЕ КОРТЫ, ХАРД

Второй круг