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1 час назад

Рублев вышел в третий круг турнира в Париже, победив американца Изнера

Матч ТВиещё 3

Россиянин Андрей Рублев на теннисном турнире в Париже в рамках второго круга победил американца Джона Изнера.

Рублев вышел в третий круг турнира в Париже
Фото: ТАССТАСС

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу российского игрока.

На счету Рублева 4 эйса, 2 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк пойнта из 7.

Соперник россиянина по третьему кругу определится позже.

ATP MASTERS 1000. ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ). ПРИЗОВОЙ ФОНД — 5 415 410 ЕВРО. КРЫТЫЕ КОРТЫ, ХАРД

Второй круг

Джон Изнер (США, 47) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 2:6, 3:6

Теннис,Джон Изнер,Андрей Рублев,
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