Иностранные болельщики о Касаткиной: она ни о чем

«Мне сложно поверить в то, что Касаткина вообще квалифицировалась на этот турнир. Она ни о чем. Вместо нее здесь должна бы играть Рыбакина», — приводит слова пользователя Antisakikos Inoprosport.



«Слишком просто для Иги. Хотя, Дарья выиграла даже больше геймов, чем я ожидала», — написала Na0mi.