Иностранные болельщики о Касаткиной: она ни о чем

Иностранные любители тенниса на портале Tennis Forum поделились мнением о поражении россиянка Дарьи Касаткиной в первом матче Итогового турнира от Иги Cвентек из Польши.
«Мне сложно поверить в то, что Касаткина вообще квалифицировалась на этот турнир. Она ни о чем. Вместо нее здесь должна бы играть Рыбакина», — приводит слова пользователя Antisakikos Inoprosport.
«Слишком просто для Иги. Хотя, Дарья выиграла даже больше геймов, чем я ожидала», — написала Na0mi.
Свентек и Касаткина выступают на турнире в группе А, где им также противостоят американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия.
Призовой фонд соревнований составляет 5 млн долларов. Действующей победительницей турнира является испанка Гарбинье Мугуруса. Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде).