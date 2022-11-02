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1 час назад

Иностранные болельщики о Касаткиной: она ни о чем

Газета.Ruиещё 3

Иностранные любители тенниса на портале Tennis Forum поделились мнением о поражении россиянка Дарьи Касаткиной в первом матче Итогового турнира от Иги Cвентек из Польши.

Иностранные болельщики о Касаткиной: она ни о чем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне сложно поверить в то, что Касаткина вообще квалифицировалась на этот турнир. Она ни о чем. Вместо нее здесь должна бы играть Рыбакина», — приводит слова пользователя Antisakikos Inoprosport.

«Слишком просто для Иги. Хотя, Дарья выиграла даже больше геймов, чем я ожидала», — написала Na0mi.

Свентек и Касаткина выступают на турнире в группе А, где им также противостоят американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия.

Призовой фонд соревнований составляет 5 млн долларов. Действующей победительницей турнира является испанка Гарбинье Мугуруса. Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде).

Теннис,Каролин Гарсия,Дарья Касаткина,
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