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1 час назад

Касаткина проиграла первой ракетке мира Швентек в матче итогового турнира WTA

Газета.Ru

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла первой ракетке мира Иге Швентек из Польши в матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Форт-Уэрте.

Касаткина проиграла Швентек в матче итогового турнира WTA
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соперницы провели на корте 1 час 23 минуты. Встреча завершилась победой Швентек в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Швентек и Касаткина выступают на турнире в группе А, где им также противостоят американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия.

Призовой фонд соревнований составляет 5 млн долларов. Действующей победительницей турнира является испанка Гарбинье Мугуруса.

Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде); вместе со сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг (2021). В 2022 году теннисистке было присвоено звание Заслуженного мастера спорта.

Ранее сербский активист и борец с домашним насилием Игорь Юрич опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором юную теннисистку на корте жестоко избивает ее отец. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс.

Теннис,Билли Джин,Каролин Гарсия,Дарья Касаткина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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