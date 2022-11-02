Касаткина проиграла Швентек в матче итогового турнира WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла первой ракетке мира Иге Швентек из Польши в матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Форт-Уэрте.
Соперницы провели на корте 1 час 23 минуты. Встреча завершилась победой Швентек в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.
Швентек и Касаткина выступают на турнире в группе А, где им также противостоят американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия.
Призовой фонд соревнований составляет 5 млн долларов. Действующей победительницей турнира является испанка Гарбинье Мугуруса.
Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде); вместе со сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг (2021). В 2022 году теннисистке было присвоено звание Заслуженного мастера спорта.
Ранее сербский активист и борец с домашним насилием Игорь Юрич опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором юную теннисистку на корте жестоко избивает ее отец. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс.